В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что воздушная тревога, объявленная на территории города, отменена.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Развожаева.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал он.

При этом в Telegram-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что после отбоя воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт возобновляет работу.

До этого Развожаев сообщал, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.

В ночь на вторник, 9 апреля, над морской акваторией в Севастополе была активирована система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. В результате стрельбы уничтожили цель, городские объекты инфраструктуры остались невредимыми.

Ранее сообщалось, что корабли Украины, Британии и США проведут учения.