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Паводок смыл единственный мост в селе в Алтайском крае

Паводок смыл единственный мост в селе Чаузово в Алтайском крае

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Телеграм-канал «Инцидент Барнаул»

В селе Чаузово Топчихинского района Алтайского края смыло единственный мост, с помощью которого можно было попасть на противоположный берег местной реки. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Отмечается, что сельский совет организовал перевозки жителей на лодке при предварительном звонке.

Ближайший мост через реку находится в селе Листвянка — примерно в 20-25 км. Как говорится в публикации, администрация района сообщила, что денег на восстановление моста у него нет.

До этого сообщалось, что в реке Тобол у Кургана уровень воды поднялся до 631 см. По данным городской администрации, такой показатель зарегистрирован 15 апреля в 08:00 (06:00 мск). В селах у Кургана объявили превентивную эвакуацию. На территориях, попадающих в зону возможного подтопления, развернуты водоналивные дамбы и работают эвакуационно-спасательные группы. Могут производиться превентивные отключения электро- и газоснабжения.
В селе Темляково течением смыло мост.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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