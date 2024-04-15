В России предрекли рост дефицита фармацевтов

Кадровый голод в фармацевтической отрасли в России к 2026 году может достигнуть 30%, на данный момент в аптеках и на фармпредприятиях не хватает 25% работников. Это следует из утвержденной кабмином Стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года, с которой ознакомилась «Парламентская газета».

Авторы документа подчеркнули, что для решения этой проблемы нужно разработать гибкие образовательные программы и дать возможность студентам проходить практическую подготовку на предприятиях. Кроме того, они предлагают создать правовую основу для возможности целевого обучения за счет бюджета, а также разработать форму договоров, которые абитуриенты будут заключать с фармацевтическими предприятиями.

В стратегии уточнили, что такие меры позволят привлечь в отрасль квалифицированные кадры. Представители Минобрнауки, Минздрава, Минпромторга, а также региональной власти представят соответствующие предложения к июню 2024 года.

8 апреля председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров говорил, что в России следует вернуться к опыту советских лет по профессиональному распределению студентов вузов и ссузов. По его мнению, такой подход позволит решить проблему кадрового голода в отдельных отраслях экономики.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников объяснил, зачем России нужен ИИ.