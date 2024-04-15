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В Тюменской области могут принудительно эвакуировать людей

Моор: в Тюменской области рассматривается возможность принудительной эвакуации

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что на территории региона в настоящее время рассматривается возможность принудительной эвакуации жителей с территорий, которые находятся в зоне подтопления, если они откажутся уехать добровольно.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, «счет идет на дни», поэтому необходимо действовать быстро. Он признал, что есть люди, отказывающиеся эвакуироваться, региональные власти намерены «с ними отдельно работать».

Губернатор уточнил, что задача местных властей сделать так, чтобы в зоне подтопления не осталось ни одного человека.

«Мы сейчас рассматриваем вопрос введения принудительной эвакуации. Мы предпримем все меры, чтобы всех людей эвакуировать», — сказал он.

До этого в Тюменской области в ряде населенных пунктов Упоровского района из-за паводка была объявлена эвакуация жителей. Угрозе подтопления частично или полностью подвержены села Упорово, Коркино, Бызово, Николаевка, а также деревни Черная, Чащина, Губина, Старая Шадрина.

Ранее в Тюменской области не исключили прорыва дамб.

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