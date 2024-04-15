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Жители поселка под Оренбургом построили дамбу и спасли свои дома от затопления

Жители Перовского под Оренбургом построили собственную дамбу за 3 млн рублей

Жители поселка Перовский под Оренбургом собрали около 3 млн рублей и сами построили дамбу, которая спасла их дома от затопления. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Они сами подготовили проект дамбы, заказали тысячи кубометров глины и приступили к работе. Для возведения защитного сооружения протяженностью 1,5 км они круглосуточно трудились на протяжении пяти дней.

Мужчины работали лопатами, женщины помогали с едой. Все дежурства были расписаны по семьям. Ночью они проверяли, не подтекает ли где конструкция.

Вода к поселку прибывала в течение пяти дней и лишь 14 апреля начала немного убывать, однако объем еще остается опасным.

По словам местных жителей, никакой помощи от властей, в том числе выплат при ЧС, они пока не получили. Кроме того, некоторые чиновники угрожали наказать их за несогласованную постройку дамбы.

До этого сообщалось, что в Оренбурге возводят дамбы возле жилого комплекса «Гранд парк».

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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