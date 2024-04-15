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Глава СБУ обжаловал свой заочный арест в России

ТАСС: представитель главы СБУ Малюка обжаловал решение о его заочном аресте

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СБУ

Представитель обвиняемого в организации теракта руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка подал жалобу на его заочный арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Поступила апелляционная жалоба на заочный арест Малюка», — рассказали журналистам, уточнив, что дату рассмотрения жалобы пока не назначили.

Малюка заочно арестовали по подозрению в причастности к теракту на Крымском мосту. Он проведет два месяца под стражей после задержания в России либо депортации на территорию РФ, а в настоящее время находится в федеральном и межгосударственном розыске.

26 марта Малюк неофициально признал причастность СБ Украины к покушениям на военкора Владлена Татарского, бывшего народного депутата Украины Илью Киву, писателя Захара Прилепина и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. По словам руководителя СБУ, Киву устранили пулей калибра 9×19 мм, а на жизнь Татарского покусились, так как он якобы организовал бесчеловечное обращение с украинскими пленными.

Ранее в МИД РФ заявили, что украинские теракты в России не будут иметь срока давности.

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