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В Госдуме объяснили, почему в России не принимают закон о домашнем насилии

Депутат Останина: жители России не поддерживают закон о домашнем насилии

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В российском Уголовном кодексе содержится достаточное количество статей, которые предусматривают наказание, в том числе, за домашнее насилие, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Утверждение отдельного закона о домашнем насилии россияне не поддержат, заявила она в беседе с телеканалом «360».

По мнению Останиной, домашнее насилие от других преступлений отличаться не должно, и наказывать за него следует по действующим статьям УК.

«Почему должно отличаться наказание для человека, который груб с окружающими и ведет себя также по отношению к семье и детям?», — задалась вопросом депутат.

При этом у россиян нет единого мнения о необходимости закона. В качестве примера неприятия такого подхода Останина привела случаи, когда женщина сначала пишет на мужа заявление в полицию, а позднее забирает его, чтобы не остаться одной.

«Большой общественной поддержки эта тема у нас не находит. Предложение о выделении домашнего насилия появлялись неоднократно», — подчеркнула парламентарий.

Для жителей России большое значение имеют ценности и соблюдение традиций, поэтому в качестве борьбы с домашним насилием следует уделять внимание правильному воспитанию детей, заключила Останина.

Напомним, в Казахстане на днях приняли закон об уголовном наказании за домашнее насилие. Это случилось после громкой истории с бывшим министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, который руками забил свою жену.

Ранее женщину, отправившую семилетнего сына пешком в школу, заподозрили в домашнем насилии.

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