Скончался испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур

Скончался заслуженный летчик-испытатель сверхзвуковых самолетов Анатолий Квочур. Об этом сообщил его сын Николай в социальной сети «ВКонтакте».

Герой России, который принимал участие в испытаниях самолетов Су-17, МиГ-29 и МиГ-31, умер в возрасте 71 года.

Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в населенном пункте Мазуровка Могилев-Подольского района Винницкой области Украинской ССР. В 1973 году он окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1973-1977 годах служил в ГДР. В 1978-1981 годах был летчиком-испытателем Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.

В 1988 году на авиационном салоне в Фарнборо (Великобритания) Квочур впервые показал фигуру высшего пилотажа — «Колокол». «Колоколом» называется фигура, при которой самолет нужно переводить в вертикальный набор высоты с последующим гашением скорости до практически полной остановки. После того, как тяга становится нулевой в связи с хорошо скомпонованными аэродинамическими качествами, воздушный борт начинает «проваливаться» вниз в вертикальном положении, соблюдая горизонтальную плоскость. Скорость при этом имеет незначительную отрицательную величину относительно направления носа самолета. Траектория полета самолета в момент выполнения этой фигуры пилотажа похожа на очертание колокола.

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