Юрист объяснил, как участие мужа Блиновской в СВО отразится на ее сроке

Решение мужа блогера Елены Блиновской Алексея принять участие в военной спецоперации не поможет ему спасти бизнес и вызволить супругу из СИЗО, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В беседе с Life он опроверг сообщения о том, что мужчина уже служит в составе Донецкого корпуса.

Хаминский напомнил, что супруг Блиновской преследуется как ее сообщник и обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. При этом закон о возможности отправиться на службу по контракту осужденным вступил в силу совсем недавно, поэтому такая возможность у Алексея Блиновского появилась только сейчас, объяснил юрист.

В случае, если у мужчины получится заключить контракт с Минобороны, это не станет одномоментным спасением для семьи от уголовного наказания, отметил эксперт. Такой сценарий возможен лишь в двух случаях: Алексей должен получить госнаграду или уволиться со службы по ранению или завершению действия контракта.

«Следует отметить, что потенциальные преференции, полученные Блиновским, никоим образом не распространяются ни на его супругу, ни на бизнес. Хотя бы потому, что это не предусмотрено законом», — подчеркнул Хаминский.

Что касается возможности спасти бизнес блогера, то это, по словам юриста, слишком сложно, так как по закону семья в любом случае должна будет погасить долг перед государством. По этой причине будут инициироваться процедуры банкротства, семью ждут долгие годы судебных разбирательств, заключил Хаминский.

Напомним, на днях стало известно о решении мужа создательницы «Марафона желаний» отправиться в зону СВО, чтобы спасти свой бизнес и помочь супруге выйти из СИЗО. Сообщалось, что он уже заключил контракт, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее отец мужа Блиновской отреагировал на слухи об отъезде сына в зону СВО.