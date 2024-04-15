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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе после тренировочных стрельб

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Владимир Песня/РИА Новости

В Севастополе зазвучали сирены воздушной тревоге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник.

11 апреля в районе Стрелецкой бухты в Севастополе флот провел тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия.

В ночь на вторник, 9 апреля, над морской акваторией в Севастополе была активирована система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. В результате стрельбы уничтожили цель, городские объекты инфраструктуры остались невредимыми.

1 апреля Развожаев заявил, что на входе в Севастопольскую бухту проводят учебные стрельбы с применением реактивных бомбометов. Таким образом он предупредил жителей города, с чем могут быть связаны громкие звуки.

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