В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе зазвучали сирены воздушной тревоге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал градоначальник.

11 апреля в районе Стрелецкой бухты в Севастополе флот провел тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия.

В ночь на вторник, 9 апреля, над морской акваторией в Севастополе была активирована система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. В результате стрельбы уничтожили цель, городские объекты инфраструктуры остались невредимыми.

1 апреля Развожаев заявил, что на входе в Севастопольскую бухту проводят учебные стрельбы с применением реактивных бомбометов. Таким образом он предупредил жителей города, с чем могут быть связаны громкие звуки.

Ранее в парламенте Крыма обосновали незаконность передачи Хрущевым Крыма Украине.