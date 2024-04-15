В Подмосковье расширили подарочный набор для новорожденных

В Подмосковье расширили подарочных набор от губернатора для новорожденных, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В набор «Я родился в Подмосковье!» входит более 50 необходимых для матери и ребенка предметов, среди которых одежда, игрушки, средства гигиены и другие вещи.

Также теперь в состав набора добавили светоотражающие наклейки для колясок и противоскользящий коврик для ванной.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, в регионе продолжается реализация проекта «Наша женская консультация», в рамках которого в медицинские учреждения закупают новое оборудование, а также вводят новые сервисы для мам и новорожденных.

Получить набор «Я родился в Подмосковье!» могут родители родившегося в Московской области и зарегистрированного в областном органе ЗАГС ребенка.

Алексей Сапанюк напомнил, что при рождении двух и более детей подарочный набор выдается на каждого ребенка.