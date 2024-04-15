Москвичка пригласила в гости друга и лишилась брендовых вещей и украшений на миллион рублей

Жительница Москвы пригласила в гости приятеля, который вынес из ее квартиры брендовые вещи и ювелирные изделия и сбежал. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 33-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что пригласила приятеля к себе в гости в квартиру в Староконюшенном переулке. После его ухода москвичка обнаружила, что из дома исчезли брендовые вещи, ювелирные украшения и наличные в рублях и валюте. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

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