Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка пригласила в гости друга и лишилась брендовых вещей и украшений на миллион рублей

В Москве мужчина вынес из квартиры знакомой украшения и вещи на миллион рублей

Жительница Москвы пригласила в гости приятеля, который вынес из ее квартиры брендовые вещи и ювелирные изделия и сбежал. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 33-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что пригласила приятеля к себе в гости в квартиру в Староконюшенном переулке. После его ухода москвичка обнаружила, что из дома исчезли брендовые вещи, ювелирные украшения и наличные в рублях и валюте. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в краже, им оказался 38-летний уроженец Кировской области, у него изъята часть похищенного. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

В Адлере полиция задержала 29-летнего домушника, который украл украшения на сотни тысяч рублей. Мужчина, воспользовавшись отсутствием хозяев, забрался в частный дом в Адлере и вынес оттуда золотые украшения на 780 тыс. рублей. После этого злоумышленник сдал награбленное в ломбард.

Ранее социальный работник украла деньги у инвалида, чтобы отремонтировать машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами