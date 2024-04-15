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В России хотят ввести целевой сбор на утилизацию мангалов и шампуров

Общественник Корниец: в РФ нужно ввести целевой сбор на утилизацию мангалов

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В России необходимо ввести целевой сбор на утилизацию мангалов, шампуров и других предметов, которые жители применяют для приготовления шашлыков. Стоимость утилизации предлагается включить в цену мангалов. Такую инициативу председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец направил главе Минэкологии Александру Козлову, передает RT со ссылкой на копию документа.

Весной многие жители страны готовят на природе шашлыки, используя для этого металлические мангалы, которые они приобретают на один раз, отметил Корниец. И хотя большинство отдыхающих стремятся оставить после себя чистоту и порядок, встречаются и менее ответственные люди, бросающие в лесу мангалы, констатировал он.

Решением проблемы может стать введение целевого сбора на утилизацию таких сезонных товаров, считает активист. Он предложил включить сбор в стоимость мангалов, чтобы потом направлять эти средства на утилизацию.

Напомним, недавнее исследование подтвердило, что у большинства россиян на даче есть собственный мангал (барбекю, гриль, тандыр), об этом заявили 69% участников опроса.

Врачи ранее объяснили, можно ли отравиться недожаренным шашлыком.

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