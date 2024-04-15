«Бабу-Ягу» нашли в офисе одной из московских фирм

Беспилотник «Баба-Яга» был обнаружен в офисе одной из московских фирм при обыске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, беспилотник обнаружили сотрудники ФСБ и ЦПЭ в офисе на Партизанской улице во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«По предварительной информации, беспилотник принадлежал 30-летнему Николаю К. — директору компании «Ард Сатком сервис», поставляющей телекоммуникационное оборудование», — говорится в сообщении.

Baza добавляет, что аппарат был изъят, правоохранители выясняют, зачем мужчине понадобился дрон «Баба-Яга».

Отмечается, что подобные беспилотники часто используют украинские военные для атак по российским позициям.

До этого российские военные из добровольческого корпуса отряда «Ирбис» сбили американский беспилотник RQ-20 Puma под Соледаром.

Дрон был замечен в районе Орехово-Васильевки под Соледаром. Беспилотник находился на большой высоте и корректировал огонь гаубицы, но его увидели и смогли посадить.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.