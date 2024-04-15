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Офицеру Росгвардии могут ужесточить приговор за взятки деньгами и кофемашиной

Прокуратура требует ужесточить приговор офицеру Росгвардии Копытову за взятки

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Главная военная прокуратура потребовала ужесточить приговор экс-заместителю начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковнику Николаю Копытову, осужденному за получение взятки. Об этом ТАСС сообщили в Московском гарнизонном военном суде.

Как заявили в суде, прокуратура подала апелляцию на приговор. В надзорном ведомстве сочли его слишком мягким. Защита офицера также подала апелляцию, поскольку считает наказание чересчур жестким.

До этого суд отправил Копытова в колонию общего режима сроком на четыре года. По информации газеты «Коммерсантъ», офицеру также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, ему на два года запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

По версии обвинения, Копытов в 2018 году получил взятки в размере 10 млн рублей от компании «Спецшвейснаб» за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 млрд рублей. Также он получил кофемашину.

Ранее в Нижнем Новгороде ФСБ арестовала транспортного полицейского за крупную взятку.

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