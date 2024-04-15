На юге Сахалина с отколовшейся льдины спасли 20 рыбаков

Рыбаков спасли с льдины, которая оторвалась от берега на озере Изменчивом на юге Сахалина. Об этом в Telegram-канале сообщает региональный главк МЧС России.

По информации ведомства, специалисты поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова МЧС на автомобиле и моторной лодке эвакуировали 20 человек с отколовшейся льдины. В результате инцидента никто не пострадал.

Как заявили в министерстве, рыбаки дрейфовали на льдине больше часа.

Накануне стало известно, что в Туймазинском районе Башкирии на озере Кандрыкуль спасли рыбаков, мужчин отнесло от берега на отколовшейся льдине.

До этого сообщалось, что трое человек, застрявших на острове в Тихом океане, спаслись после того, как попросили о помощи, оставив надпись на песке. Мужчины выложили слово «Помогите» на английском языке с помощью пальмовых листьев.

Ранее в США с отколовшейся льдины спасли более 120 рыбаков.