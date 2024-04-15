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Россиянам рассказали про перспективные IT-направления в 2024 году

IT-эксперт Сычев: сейчас растет спрос на системных аналитиков

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Стремительное развитие искусственного интеллекта и ChatGPT оказало сильное влияние на IT-сферу. Если год назад все только знакомились с этими разработками, то теперь каждый второй IT-специалист так или иначе применяет их в своих задачах: для поиска информации, генерации кода и изображений, создания ботов, которые ведут протоколы встреч. Это меняет требования к IT-специалистам, рассказал «Газете.Ru» Александр Сычев, партнер «Лиги Цифровой Экономики».

«В прошлом году была нехватка backend-разработчиков, а сейчас стал расти спрос на системных аналитиков. В этом году сохранится тренд на разработчиков со знанием Python и Hadoop, экспертов по Big Data. Спрос на специалистов по большим данным в ближайшее время будет только расти, поэтому данное направление перспективно для нынешних абитуриентов», — объяснил эксперт.

По словам Сычева, важно ориентироваться на отрасль, в которой будущие студенты планируют работать после учебы. Сегодня на мировом рынке актуальны биотехнологии и робототехника, а в России активно используют большие данные в финансах, страховании, также стали чаще применять их в промышленности.

«Стоит отметить, что выбор специальности в университете все еще играет ключевую роль. Если в университете нет интересующего абитуриента направления, необходимо искать специальности широкого профиля, где есть специальные курсы по ИИ или Big Data», — добавил он.

Ключевой навык для того, чтобы стать успешным IT-специалистом, заключается не в знаниях, а в понимании того, как работает та или иная технология, где она применяется, какие задачи решает, отметил эксперт.

«Поэтому самое важное во время учебы — набраться как можно больше практического опыта использования информационных технологий в реальных задачах. Решением могут быть стажировки для студентов и молодых специалистов в крупных компаниях. Они позволяют изнутри познакомиться с профессией и сразу влиться в рабочий процесс. По итогам прохождения многих стажировок есть шанс получить постоянную работу в организации», — резюмировал Сычев.

Ранее россияне начали задумываться о смене профессии из-за цифровизации.

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