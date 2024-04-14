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Родителям из Орска выплатят деньги для сборов ребенка в школу

Паслер: родителям из Орска выплатят по 7 тыс. рублей для сборов ребенка в школу

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

В Орске родителям предоставят сертификаты на 7 тыс. рублей на ребенка для сборов в школу. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, пишет ТАСС.

«Сегодня уже были переданы мною карточки и сертификаты директорам школ, которые общались с родителями и семьями, кому нужна эта помощь», — сказал губернатор.

Как уточнили в администрации, пострадавшие от паводка ученики, оставшиеся в связи с ЧС без одежды и обуви, получат сертификаты на детскую одежду в размере 7 тыс. рублей. Выдача сертификатов будет осуществляться через классных руководителей.

До этого сообщалось, что более 160 жителей Орска уже восстановили утерянные во время паводка паспорта.

14 апреля в реке Урал в районе Оренбурга впервые с начала паводка зафиксировали снижение уровня воды до 1185 см, то есть он уменьшился на 2 см.

Ранее в одном микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за паводка.

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