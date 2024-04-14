Суд избрал меру пресечения «кислотному маньяку» из Подмосковья

Мужчину, обливавшего химикатами жительниц поселка городского типа Монино в Московской области, отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации журналистов, под стражей оказался 31-летний Андрей С. Во время задержания у него изъяли пластиковую колбу, в которой находилась подозрительная жидкость.

«Он уже во всем признался», — говорится в публикации.

Вечером 10 апреля в рабочем поселке Монино мужчина напал на 16-летнюю девушку и молодую женщину, облив их кислотой. Позже стало известно о еще одном нападении, пострадавшую женщину доставили в больницу с ожогами лица и тела.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «хулиганство». 13 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в городе Люберцы. Оказалось, что в прошлом гражданин преподавал радиотехнику в одном из местных колледжей и работах инженером в лаборатории. Также стражи порядка выяснили, что мужчина не женат и живет один.

Мотивы нападавшего пока остаются неизвестны.

Ранее житель города Усть-Лабинска из-за ревности облил кислотой бывшую возлюбленную.