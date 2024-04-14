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Четырехлетнему ребенку сломало руку дверью автобуса

«78.ru»: в Петербурге ребенку зажало руку в автобусе

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В Петербурге четырехлетний мальчик пострадал в автобусе, ребенку сильно зажало руку дверью. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 13 апреля, ребенок вместе с родителями садился в автобус, когда ему зажало руку в механизме во время открытия дверей. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ребенок был доставлен в детскую больницу, где у него диагностировали закрытый перелом нижней трети правой лучевой кости. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили в удовлетворительном состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Сургуте водитель автобуса прищемил дверьми дошкольника, в момент посадки двери неожиданно захлопнулись. Мальчику зажало руки, ноги и голову, мать сумела вытащить сына, он получил сильный испуг.

Похожий случай произошел в Липецке, водитель автобуса защемил дверьми мальчика, а его дедушку, который пытался вызволить внука, протащил по земле несколько метров.

Ранее на Сахалине мальчик получил травму носа из-за невнимательности водителя автобуса.

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