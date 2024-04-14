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На Урале пиликающая посылка из Таджикистана на почте вызвала переполох

В Каменске-Уральском посылка из Таджикистана вызвала переполох на почте

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Каменке-Уральском сотрудники Почты России перепугались из-за необычной посылки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Как рассказали правоохранители, сотрудников отделения связи смутила посылка из Таджикистана, из которой раздавались пиликающие звуки, поэтому они вызвали на место полицию. Сотрудники ОВД оперативно прибыли на место вместе со служебной собакой, чтобы изучить коробку на предмет содержания в отправлении опасных составляющих.

«Криминальных предметов в посылке не обнаружено. Ее хозяином оказался молодой человек, 1998 года рождения. Он в качестве подарка отправил своему родственнику сотовый телефон «Редми» 10», — рассказали в пресс-службе областного МВД.

Как оказалось, у мобильного устройства внутри посылки сработал будильник — этот звук и напугал работников почты.

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