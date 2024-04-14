В Тюменской области эвакуируют две деревни из-за паводка

Правительство Тюменской области заявило об эвакуации жителей деревень Бутырки и Лайкова в Ишимском районе из-за паводка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сейчас на реке Ишим в данных населенных пунктах обстановка спокойная, однако, по прогнозам, большая вода может прийти уже в ближайшие дни. Пункты временного размещения готовы принять граждан», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, на реке Ишим лед стоит в районе гидропоста в селе Ильинка у границы с Казахстаном, а в ближайшее время уровень воды в реке повысится до отметки в 800 см. Пик паводка в регионе ожидается с 23 по 25 апреля.

До этого глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что Тюменская область пройдет паводок с минимальным ущербом. Он отметил, что уровень воды идет на спад в городе Орск Оренбургской области, который серьезно пострадал от паводка.

Ранее имам спас троих детей из машины, которая ушла под лед в Челябинской области.