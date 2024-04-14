Оказавшийся на захваченном судне российский моряк связался с семьей

Оказавшийся на захваченном судне российский моряк Тимофей Колчанов связался с семьей. Об этом РЕН ТВ сообщила супруга старшего механика Мария Колчанова.

Мужчина заявил, что с ним все хорошо.

«Сказал, что связи временно не будет, но не стоит терять надежду, что все скоро решится», — сказала жена Колчанова.

Тимофею Колчанову 38 лет. Он родился в городе Фокино в Приморском крае, в последнее время мужчина проживал в Тюмени. Колчанов давно работает в компании, принадлежащей израильскому миллиардеру, это уже его четвертый контракт.

Telegram-канал Shot сообщил, что на этом судне граждан России больше нет.

О захвате судна стало известно 13 апреля. Контейнеровоз шел под португальским флагом из Объединенных Арабских Эмиратов в Индию. Иранские десантники высадились с вертолета Ми-17 на борт в Ормузском проливе. В тот момент в танкере находилось 25 членов экипажа. Это граждане Российской Федерации, Эстонии, Индии, Пакистана и Филиппин.

До этого в США заявили, что Иран может ударить по правительственным объектам Израиля.