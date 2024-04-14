В Красноярске по улицам ходит мужчина с предметом, похожим на обрез (ружье или винтовка с обрезанным вручную дулом). Об этом сообщает местный Telegram-канал «Борус. Люди».

Мужчину с чем-то, похожим на оружие, видели дважды: на остановке вечером 13 апреля и днем 14 апреля во дворах. Отмечалось, что подозрительный гражданин размахивал предметом и, не стесняясь, показывал его.

Информацию о потенциальном стрелке уже предоставили полиции — о нем собирают информацию. Ведется опрос свидетелей.

До этого в Красноярске неизвестный бегал голым по подъезду и устроил пожар.

Инцидент произошел 6 апреля в доме на улице Ястынской в Красноярске. Как утверждают жильцы дома, неизвестный что-то поджег на лестничной клетке. Почувствовав едкий запах горящего пластика, они вышли в подъезд и заметили убегающего мужчину, прикрывающегося сумкой.

Позднее стало известно, что с голым пироманом столкнулись не только взрослые. Как рассказала местная жительница, в тот день эксгибициониста около подъезда увидела ее семилетняя дочь. Девочка сильно испугалась и еще долгое время опасалась заходить в дом.

Ранее еще один мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина.