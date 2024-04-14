Москвичей предупредили о ветре до 20 м/с 15 апреля

Жителей Москвы ожидает ветреная погода в понедельник, 15 апреля. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам метеоролога, вечером в воскресенье московский регион окажется под влиянием циклона, которое сохранится и на следующий день. Из-за него погода будет облачной и дождливой.

«Ветер будет в порывах до 15-20 м/с разгоняться. И основное внимание, скорее всего, надо уделять именно ветру в дневные часы, потому что основной дождь пройдет предстоящей ночью», — утончил синоптик.

Температура воздуха в понедельник в столице ожидается в районе +9...+11°С. После этого, когда циклон уйдет, начнет теплеть и ослабнет ветер. Во вторник город прогреется до +12...+14 °С, а со среды по пятницу столбики термометров будут находиться на уровне +11...+17 °С в Москве и Подмосковье. Небольшие дожди местами будут идти всю неделю.

Как до этого сообщали синоптики, в текущие выходные в Москве может выпасть до 15-20% месячной нормы осадков.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах.