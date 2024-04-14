В Кузбассе школьница не вернулась домой после прогулки с другом

В Новокузнецке полиция объявила о пропаже двух несовершеннолетних, которые могут находиться вместе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

Как рассказали правоохранители, 11-летний Петр Перфилов и его 13-летняя подруга Анастасия Романова ушли гулять вместе днем 13 апреля. С этого момента о местоположении детей ничего неизвестно.

Приметы мальчика: рост 135 сантиметров, глаза серо-зеленые, волосы русые, короткая стрижка. Школьник был одет в синюю куртку с капюшоном, камуфляжные зеленые штаны и бордовые сапоги. Девочка ростом около 165 сантиметров, худощавого телосложения, носит стрижку каре, волосы русые. На ней в день пропажи были надеты черная куртка с вязаными рукавами, лосины черные в белый горох и белые кроссовки.

Информация о семьях пропавших детей отсутствует.

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