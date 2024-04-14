На захваченном иранскими спецназовцами судне находятся граждане России

На борту захваченного Ираном контейнеровоза MSC Aries находятся российские граждане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что это моряки из Приморского края.

О захвате судна стало известно 13 апреля. Контейнеровоз шел под португальским флагом из ОАЭ в Индию. Иранские десантники высадились с вертолета Ми-17 на борт в Ормузском проливе. В тот момент в танкере находилось 25 членов экипажа. Это граждане России, Индии, Пакистана, Филиппин и Эстонии.

Также отмечается, что MSC Aries принадлежит компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. Стоимость судна оценивается в несколько млрд долларов.

До этого Иран подтвердил захват связанного с Израилем судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Возможным поводом для акции называют недавнюю ракетную атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске, здание которого было полностью уничтожено.

Ранее в Иране заявили, что все пораженные в Израиле цели относились к военным объектам.