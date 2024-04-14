Российский депутат назвал условие возобновления работы Запорожской АЭС

Включение Запорожской атомной электростанции в работу будет возможно при удалении линии боевого соприкосновения на безопасное расстояние от станции. Об этом в интервью Аналитическому центру ТАСС заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

«Одна из задач киевского режима — не дать Запорожской АЭС заработать как энергогенерирующей единице. Судя по тому, что Украину не останавливают ни присутствие инспекторов МАГАТЭ на станции, ни опасность ядерного инцидента с возможной последующей ядерной катастрофой, они готовы пойти на все», — сказал он

С сентября 2022 года все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживают в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

До этого член комитета Государственной думы по безопасности Михаил Шеремет заявлял, что войска Украины атакуют Запорожскую АЭС по согласованию с США.

Ранее в МАГАТЭ заявили о рисках ядерной катастрофы на ЗАЭС.