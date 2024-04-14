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Трехлетний мальчик выпал из окна квартиры в Хабаровске

В Хабаровске ребенок госпитализирован после падения из окна

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Shutterstock

В Хабаровском крае прокуратура устанавливает обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, трехлетний мальчик госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Белорусской в Хабаровске, из окна квартиры на третьем этаже выпал трехлетний мальчик. Ребенок выжил, он доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами, по данным медиков, угрозы жизни нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На Кубани школьницу госпитализировали после падения из окна стройки, 11-летняя школьница выпала из окна второго этажа строящегося дома напротив здания, где находится почтовое отделение. Девочку забрали в медицинское учреждение. Обследование показало, что в результате падения ребенок получил перелом пятого и шестого грудных позвонков, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. При каких обстоятельствах несовершеннолетняя оказалась внутри строящегося дома, не сообщается.

Ранее в Ленобласти мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу после падения из окна.

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