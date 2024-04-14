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В «Росэнергоатоме» рассказали, какой удар может выдержать энергоблок ЗАЭС

Карчаа: энергоблок ЗАЭС способен выдержать удар БПЛА

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РИА Новости

Энергоблок Запорожской АЭС может выдержать удар беспилотника, но другие ее конструкции не так прочны. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

По его словам, беспилотники не представляют критической опасности для станции.

«Стены и купол энергоблока в состоянии выдержать столкновение с боевым самолетом, пикирующим под углом 45 градусов, при том что основной удар будет нанесен ротором двигателя — самой тяжелой частью самолета», — пояснил Карчаа.

Он добавил, что ряд объектов ЗАЭС, включая хранилище делящихся материалов, не имеют такой прочности.

До этого Карчаа говорил, что ядерный инцидент, к которому могут привести удары вооруженных сил Украины (ВСУ), затронет не только территорию, подконтрольную Киеву, но и часть европейских стран.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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