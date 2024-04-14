Мужчина откусил ухо посетителю ночного клуба

В британском Ноттингеме ссора молодых людей в ночном клубе закончилась дракой и откушенным ухом, напавший на посетителя злоумышленник успел скрыться. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в центре Ноттингема возле одного из увеселительных заведений, между двумя мужчинами вспыхнула ссора. Разгоряченные британцы вышли на улицу, словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой один из мужчин набросился на другого и откусил ему часть уха.

Истекающего кровью пострадавшего госпитализировали, удалось ли медикам пришить ему откушенную часть ушной раковины — неизвестно. Злоумышленника разыскивают уже более месяца, пострадавший смог опознать своего обидчика по записям камер видеонаблюдения, но установить его личность пока не удалось.

Родственники мужчины и городская полиция обратились ко всем свидетелям произошедшего с просьбой сообщить им информацию об агрессивном мужчине, который в ту ночь был в клубе не один.

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