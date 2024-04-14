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Умер польский актер театра и кино Минкевич

В Польше умер сыгравший более 150 ролей актер Гжегож Минкевич

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Shutterstock

В Польше на 80-м году жизни скончался актер театра и кино Гжегож Минкевич. Об этом сообщило издание Plotek.

Минкевич родился в 1945 году. В 1967 году он окончил актерский факультет Государственного театрального училища в Варшаве. За свою карьеру Минкевич сыграл более 150 ролей в кино и театре. Российскому телезрителю он известен по фильму «Кентервильское привидение», который транслировался по телевидению в 70-х годах прошлого века.

Актер ушел из жизни 9 апреля. Похороны состоятся 16 апреля.

До этого в США в возрасте 76 лет скончался спортсмен и актер О. Джей Симпсон. Бывший игрок в американский футбол стал всемирно известным после резонансного дела об убийстве его жены Николь и ее любовника. Несмотря на неопровержимые доказательства, суд присяжных признал его невиновным.

Ранее ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» и дрессировщик Андрей Клыков.

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