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Уровень воды в Оренбурге приближается к 12 м

Мэр Салмин предупредил, что уровень воды в Оренбурге приблизился к 12 м

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что уровень воды в Оренбурге приблизился к 12 м. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Урал продолжает прирастать. На данный час уровень воды у Оренбурга составляет 11 метров 87 см», — сообщил чиновник.

По словам Салмина, в поселке Краснохолме ситуация уже стабилизируется. Там восстановлено электро- и газоснабжение и начала работу комиссия по установлению ущерба, касающегося предметов первой необходимости.

На этом фоне чиновник назначил встречу с жителями города на 14:00 14 апреля.

До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о максимальном пике паводка в городе.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава Оренбурга назвал ситуацию в Оренбурге крайне опасной.

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