Одна из сталинских высоток в центре Москвы загорелась, люди просят о помощи

Сталинская высотка на Котельнической набережной российской столицы загорелась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По адресу: Котельническая набережная, 1, в сталинской высотке произошло загорание квартиры на 22-м этаже. Люди из окон просят о помощи», — сказали в экстренных службах.

12 апреля в Москве в районе Западное Дегунино взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Сообщается, что взрыв произошел во время включения зажигания, в результате чего мужчина повредил ногу. Соседние машины также получили повреждения. По одной из версий, под Toyota сработало неустановленное взрывное устройство. Отмечается, что после взрыва автомобиля пожара не последовало.

Накануне в Белгороде произошел пожар в магазине «Лента» на улице Победы. Спасатели эвакуировали из здания 150 человек, после чего потушили возгорание. Причины возгорания неизвестны.

Ранее в Москве эвакуировали РУДН.