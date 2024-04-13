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Мужчина угнал машину с сидящей в салоне 89-летней женщиной, пока ее дочь была в магазине

В Британии мужчину, угнавшего машину со слепой женщиной, осудили за ее похищение

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Shutterstock

В Великобритании осудили мужчину, который угнал машину с остававшейся в салоне 89-летней женщиной. Об этом пишет Sky News.

В начале января жительница Манчестера отправилась за покупками вместе со своей пожилой матерью. Она припарковалась у магазина и оставила двигатель включенным, чтобы ее родительница не замерзла, но вернувшись поняла, что автомобиль угнали. Владелица транспортного средства позвонила в экстренные службы и, рыдая, объяснила, что в угнанной машине находится ее мать.

«Моя мама в машине...Они забрали мою машину и мою маму. Что они будут делать с ней, что они будут делать с моей мамой?» — спрашивала женщина у оператора.

Полиция погналась за уходящим преступником, который совершал опасные маневры, обгоняя машины и выезжая на встречную полосу. В конце концов мужчина понял, что ему не уйти, и сдался офицерам, высунув руку из окна. Его задержали, а пережившая похищение женщина воссоединилась со своей дочерью.

«Она слепая и страдает слабоумием, она бы не поняла, что происходит — я даже не могу представить, что творилось у нее в голове», — прокомментировал инцидент старший инспектор полиции.

На этой неделе 51-летнего угонщика, не имеющего постоянного места жительства, отправили в тюрьму на 8,5 года за похищение человека, угон транспортного средства, опасное вождении и вождение без прав.

Ранее в Хабаровске мужчина попытался угнать машину с двумя девочками-подростками на глазах у их матери.

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