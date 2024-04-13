В Петербурге задержали подростков, которые поссорились с мужчинами и устроили стрельбу

В Санкт-Петербурге поймали подростков, которые открыли стрельбу из пневматики после конфликта со взрослыми мужчинами. Об этом сообщает «78.ru».

Стрельба произошла рядом с домом на Софийской улице в Невском районе. По предварительным данным, огонь из пневматического пистолета открыли двое 16-летних подростков. Оружие у несовершеннолетних было изъято, а они сами доставлены в полицию.

Вместе с ними в дежурную часть также попали 35-летний и 39-летний мужчины, которые поссорились с молодыми людьми. После допроса взрослых оставили в отделении, а юношей передали родителями.

Что стало причиной конфликта между задержанными, неизвестно. Обстоятельства произошедшего уточняются, прямо сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее уголовное дело завели на устроившего стрельбу в ночном клубе жителя Абакана.