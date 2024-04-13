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Нальчик оказался под водой и градом

Мощный ливень с градом затопил кабардино-балкарский Нальчик

Сильный ливень с градом прошел в городе Нальчике в республике Кабардино-Балкария. Улицы затопило, многие автомобили оказались под водой, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что на территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром. В результате ненастья оказались подтоплены низинные участки местности.

Сотрудники ведомства продолжают нести дежурство в усиленном режиме, проводится оценка последствий непогоды и мониторинг целостности инженерной инфраструктуры.

«Ситуацию держу на личном контроле», — заявил глава республики Казбек Коков.

Жителей и гостей региона просят быть внимательными, особенно находясь поблизости с водными объектами, опорами линий электропередачи и деревьями.

В июне сильные ливни в Кабардино-Балкарии привели к тому, что из берегов вышла река Нальчик. В МЧС рассказали, что более 11 тыс. местных жителей остались без электроснабжения.

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