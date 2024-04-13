Названа возможная цель нападения на администрацию Владимира

Целью нападения на администрацию Владимира мог быть вице-губернатор Константин Баранов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как рассказал Баранов источнику, первая бутылка с «коктейлем Молотова» полетела в здание администрации, вторая — под его автомобиль. Злоумышленник, вероятнее всего, знал, что вице-губернатор 13 апреля будет в здании областной администрации.

«Со слов чиновника, преступник средних лет, лицо не прятал. Третью бутылку с зажигательной смесью он кинул в Hyundai Creta», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-каналы сообщили, что у здания областной администрации во Владимире произошли несколько взрывов. Местные жители говорят о трех или четырех взрывах с разницей в 30–40 секунд. Позже выяснилось, что возле здания правительства региона загорелся автомобиль.

Позже появились кадры, на которых злоумышленник пытается бросить «коктейль Молотова» в здание администрации города Владимира.

Ранее власти Владимира подтвердили задержание виновника взрывов у здания администрации.