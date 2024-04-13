Камеры засняли бросок «коктейля Молотова» в здание администрации Владимира

Камеры засняли попытку бросить «коктейль Молотова» в здание администрации города Владимира. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

После попытки поджечь здание злоумышленнику не удалось уйти, его задержали.

Сообщалось также, что мужчина попытался поджечь областную администрацию в городе Владимир с помощью «коктейля Молотова». Одна из бутылок с зажигательной смесью попала в автомобиль. Сотрудники МЧС приступили к тушению авто.

До этого Telegram-каналы сообщили, что у здания областной администрации во Владимире произошли несколько взрывов. Местные жители говорят о трех или четырех взрывах с разницей в 30–40 секунд. Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, возле здания правительства региона загорелся автомобиль.

Ранее власти Владимира подтвердили задержание виновника взрывов у здания администрации.