В Курганской области ведутся строительные работы на семи дамбах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о работах на семи дамбах в регионе. Соответствующую публикацию чиновник выложил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что одна из этих дамб возводится с нуля, а шесть остальных повышаются дополнительно.

«В Кургане мы ее (дамбу. — «Газета.Ru») повышаем до отметки 11 метров и выше. Если не произойдет… прорыва тела дамбы, то при текущих прогнозах есть шанс центральную часть города удержать», — заявил чиновник.

Волна паводка движется к Кургану по реке Тобол со скоростью около 15-20 км в сутки. Сейчас город отделяет от нее около 50 км.

До этого власти Курганской области эвакуировали более 7 тыс. человек из-за паводка.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Причиной опасной ситуации в Оренбургской области и ряде других регионов названо 50-кратное увеличение сброса воды из водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.