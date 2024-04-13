«Байден виноват?»: жители Искитима жалуются на больничные отходы, разбросанные по улице

Больница в Искитиме (Новосибирская область) выбрасывает биоотходы прямо на улицу. Об этом горожане рассказали в группе «Наш город Искитим» во «ВКонтакте».

В некорректном обращении с отходами они обвиняют ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ». Оказалось, что эта ситуация наблюдается в городе уже не в первый раз. Некоторое время назад главврачу больницы пришлось объяснятся насчет замеченных проблем с утилизацией мусора на сессии городского Совета депутатов. Он заявил, что баки на территории больницы якобы переполнены отходами, которые туда выбрасывают жители ближайших домов, а затем засомневался в том, что оказавшиеся на улице пробирки с данными детей выбросили именно сотрудники ИЦГБ. В этот раз на одной из улиц обнаружили множество пробирок со сгустками крови, местные жители считают, что это может быть опасно.

«На сессии сообщалось, что больница скоро приобретет новые 12 контейнеров с крышками, которые будут закрываться. Прошло уже две недели, но их нет. Площадка для отходов по-прежнему не соответствует нормам, на которые в одном из ответов ссылался сам представитель ИЦГБ. Или что? Байден виноват?» — интересуются активисты, уже давно борющиеся с методом утилизации отходов, выбранным руководством больницы.

Как рассказал изданию «Прецедент» житель Искитима, вопросы у горожан насчет некорректного обращения с отходами в медучреждении появились после вступления в должность нового главврача. С его приходом выброс больничных отходов в неположенных местах вошел в привычку.

«Мусор подобного рода выбрасывают из больницы регулярно. Первый такой случай произошел в марте прошлого года, тогда на улице оказались медицинские карты с персональными данными детей. После этого такие случаи повторялись, на что местные жители обращали внимание. Тогда главный врач больницы заверил, что такого больше не повторится», — отметил мужчина.

Тем не менее горожане продолжают регулярно натыкаться на новые горы мусора, который хаотично выбрасывает больница.

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