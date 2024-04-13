Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Байден виноват?»: жители Искитима жалуются на больничные отходы, разбросанные по улице

Больница в Новосибирской области выбрасывает пробирки с кровью прямо на улицу

close
100%
Depositphotos

Больница в Искитиме (Новосибирская область) выбрасывает биоотходы прямо на улицу. Об этом горожане рассказали в группе «Наш город Искитим» во «ВКонтакте».

В некорректном обращении с отходами они обвиняют ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ». Оказалось, что эта ситуация наблюдается в городе уже не в первый раз. Некоторое время назад главврачу больницы пришлось объяснятся насчет замеченных проблем с утилизацией мусора на сессии городского Совета депутатов. Он заявил, что баки на территории больницы якобы переполнены отходами, которые туда выбрасывают жители ближайших домов, а затем засомневался в том, что оказавшиеся на улице пробирки с данными детей выбросили именно сотрудники ИЦГБ. В этот раз на одной из улиц обнаружили множество пробирок со сгустками крови, местные жители считают, что это может быть опасно.

«На сессии сообщалось, что больница скоро приобретет новые 12 контейнеров с крышками, которые будут закрываться. Прошло уже две недели, но их нет. Площадка для отходов по-прежнему не соответствует нормам, на которые в одном из ответов ссылался сам представитель ИЦГБ. Или что? Байден виноват?» — интересуются активисты, уже давно борющиеся с методом утилизации отходов, выбранным руководством больницы.

Как рассказал изданию «Прецедент» житель Искитима, вопросы у горожан насчет некорректного обращения с отходами в медучреждении появились после вступления в должность нового главврача. С его приходом выброс больничных отходов в неположенных местах вошел в привычку.

«Мусор подобного рода выбрасывают из больницы регулярно. Первый такой случай произошел в марте прошлого года, тогда на улице оказались медицинские карты с персональными данными детей. После этого такие случаи повторялись, на что местные жители обращали внимание. Тогда главный врач больницы заверил, что такого больше не повторится», — отметил мужчина.

Тем не менее горожане продолжают регулярно натыкаться на новые горы мусора, который хаотично выбрасывает больница.

Ранее ученые подсчитали, сколько пластика оказалось в океане из-за COVID-19.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами