На Украине задумались о введении почасовых графиков отключения света

На Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии. С такой информацией выступил исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире местного телеканала «Рада».

Он назвал четыре условия, при которых придется прибегнуть к подобному сценарию: если не будет восстановлена тепловая генерация; из-за увеличения потребления электроэнергии; если произойдет дефицит объема импортируемой из Европы электроэнергии либо не будет возможности передать в определенные регионы нужный объем электричества.

«Тогда будет единственный способ сбалансировать систему — это снизить потребление», — утверждает Сахарук.

По его оценке, уменьшить энергопотребление можно единственным способом – почасовыми графиками отключения.

В ноябре украинская энергетическая компания «Укрэнерго» призвала жителей страны сократить потребление электроэнергии из-за дефицита.

До этого директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой.

Ранее Рогов заявил, что ракетный удар по ДнепроГЭС лишил Украину мощного источника энергии.