Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине задумались о введении почасовых графиков отключения света

ДТЭК: на Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии

close
100%
Anna Voitenko/Reuters

На Украине могут ввести почасовые графики отключения электроэнергии. С такой информацией выступил исполнительный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире местного телеканала «Рада».

Он назвал четыре условия, при которых придется прибегнуть к подобному сценарию: если не будет восстановлена тепловая генерация; из-за увеличения потребления электроэнергии; если произойдет дефицит объема импортируемой из Европы электроэнергии либо не будет возможности передать в определенные регионы нужный объем электричества.

«Тогда будет единственный способ сбалансировать систему — это снизить потребление», — утверждает Сахарук.

По его оценке, уменьшить энергопотребление можно единственным способом – почасовыми графиками отключения.

В ноябре украинская энергетическая компания «Укрэнерго» призвала жителей страны сократить потребление электроэнергии из-за дефицита.

До этого директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой.

Ранее Рогов заявил, что ракетный удар по ДнепроГЭС лишил Украину мощного источника энергии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами