МЧС не исключило повторной волны паводков на Алтае

Вторая волна паводков может угрожать Алтайскому краю. Об этом предупредил руководитель министерства чрезвычайных ситуаций МЧС России Александр Куренков, чьи слова передает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«Сегодня мы облетели некоторые районы и ознакомились с обстановкой», — пояснил министр.

Согласно его информации, в настоящее время с учетом климатических и территориальных особенностей существует вероятность возникновения второй волны паводка.

«Расслабляться нельзя», — заявил Куренков.

Как отметили в ведомстве, на большей части Алтайского края уже сошел снежный покров, на реках продолжается процесс вскрытия льда, зафиксированы ледовые заторы.

«Обстановка находится на особом контроле, так как действуют штормовые предупреждения по подъему уровней воды», — заключается в публикации.

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