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МЧС не исключило повторной волны паводков на Алтае

Глава МЧС России Куренков допустил вторую волну паводков в Алтайском крае

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вторая волна паводков может угрожать Алтайскому краю. Об этом предупредил руководитель министерства чрезвычайных ситуаций МЧС России Александр Куренков, чьи слова передает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

«Сегодня мы облетели некоторые районы и ознакомились с обстановкой», — пояснил министр.

Согласно его информации, в настоящее время с учетом климатических и территориальных особенностей существует вероятность возникновения второй волны паводка.

«Расслабляться нельзя», — заявил Куренков.

Как отметили в ведомстве, на большей части Алтайского края уже сошел снежный покров, на реках продолжается процесс вскрытия льда, зафиксированы ледовые заторы.

«Обстановка находится на особом контроле, так как действуют штормовые предупреждения по подъему уровней воды», — заключается в публикации.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» сделала фоторепортаж о затопленном Оренбурге.

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