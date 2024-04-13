В Ярославской области опрокинулся автобус с пассажирами

В Ярославской области опрокинулся автобус ПАЗ с пассажирами. Об этом сообщает портал 76.ru.

По его данным, ДТП произошло в пятницу, 12 апреля, в 14:20 на 215-м км автодороги Углич — Брейтово в Брейтовском районе. Местный автобус следовал по маршруту между Шестихино и Брейтово.

В управлении МВД по Ярославской области отметили, что ПАЗ под управлением 32-летнего мужчины съехал с дороги в кювет.

«Автобус съехал на небольшой скорости в кювет. Факт засыпания за рулем не подтвердился, усталость водителя не установлена», — заявили в региональном минтрансе.

Медицинская помощь была оказана 40-летнему пассажиру автобуса.

По факту ДТП полиция и компания-перевозчик проводят проверку.

До этого в Санкт-Петербурге завели дело из-за трамвая, сбившего пешеходов возле станции метро «Приморская». Инцидент произошел в пятницу, 12 апреля, в 15:12, когда трамвай по неустановленной причине проехал на красный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех жителей города — двух мужчин и женщину. Все они были госпитализированы, 46-летняя женщина получила тяжелые травмы.

Ранее Дептранс Москвы призвал водителей оставить автомобили.