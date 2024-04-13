Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ярославской области опрокинулся автобус с пассажирами

В Ярославской области автобус с пассажирами съехал в кювет, ведется проверка

close
100%
Global Look Press

В Ярославской области опрокинулся автобус ПАЗ с пассажирами. Об этом сообщает портал 76.ru.

По его данным, ДТП произошло в пятницу, 12 апреля, в 14:20 на 215-м км автодороги Углич — Брейтово в Брейтовском районе. Местный автобус следовал по маршруту между Шестихино и Брейтово.

В управлении МВД по Ярославской области отметили, что ПАЗ под управлением 32-летнего мужчины съехал с дороги в кювет.

«Автобус съехал на небольшой скорости в кювет. Факт засыпания за рулем не подтвердился, усталость водителя не установлена», — заявили в региональном минтрансе.

Медицинская помощь была оказана 40-летнему пассажиру автобуса.

По факту ДТП полиция и компания-перевозчик проводят проверку.

До этого в Санкт-Петербурге завели дело из-за трамвая, сбившего пешеходов возле станции метро «Приморская». Инцидент произошел в пятницу, 12 апреля, в 15:12, когда трамвай по неустановленной причине проехал на красный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех жителей города — двух мужчин и женщину. Все они были госпитализированы, 46-летняя женщина получила тяжелые травмы.

Ранее Дептранс Москвы призвал водителей оставить автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами