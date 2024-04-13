СМИ сообщили о захвате Ираном связанного с Израилем судна

В Ормузском проливе иранский спецназ на вертолете захватил судно, связанное с израильским миллиардером. Об этом пишет Times of Israel.

Отмечается, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, шедшем под португальским флагом. Это судно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. В Zodiac отказались от комментариев в связи с происшествием.

Накануне MSC Aries наблюдался у побережья Дубая и направлялся к Ормузскому проливу. Судно отключило данные отслеживания, что является обычной практикой для судов, связанных с Израилем.

Агентство Associated Press опубликовало видео высадки десанта на судно. До этого управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах в соцсети X сообщило, что зафиксировало информацию об инциденте с судном в 50 морских милях (92,6 км) от города Фуджайра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). UKMTO отмечало, что судно было «захвачено региональными властями».

Ранее Британия заявила о нападении на судно в Красном море.