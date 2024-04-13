Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о захвате Ираном связанного с Израилем судна

В Ормузском проливе захватили контейнеровоз, связанный с бизнесменом из Израиля

В Ормузском проливе иранский спецназ на вертолете захватил судно, связанное с израильским миллиардером. Об этом пишет Times of Israel.

Отмечается, что речь идет о контейнеровозе MSC Aries, шедшем под португальским флагом. Это судно связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. В Zodiac отказались от комментариев в связи с происшествием.

Накануне MSC Aries наблюдался у побережья Дубая и направлялся к Ормузскому проливу. Судно отключило данные отслеживания, что является обычной практикой для судов, связанных с Израилем.

Агентство Associated Press опубликовало видео высадки десанта на судно. До этого управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах в соцсети X сообщило, что зафиксировало информацию об инциденте с судном в 50 морских милях (92,6 км) от города Фуджайра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). UKMTO отмечало, что судно было «захвачено региональными властями».

Ранее Британия заявила о нападении на судно в Красном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами