Ивановский аэропорт приостановил работу

Аэропорт города Иваново приостановил работу с 13 апреля в связи с обновлением сертификата на аэродром. Об этом говорится в Telegram-канале воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта отметили, что в период временной приостановки полетов все запланированные рейсы будут отменены.

Там добавили, что прилагают все усилия для получения нового сертификата в кратчайшие сроки. Аэропорт отметил, что безопасность пассажиров и качество предоставляемых услуг являются приоритетными для оператора.

До этого источники сообщали, что министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак.

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