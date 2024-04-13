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Блогера Портнягина привезли на допрос

Блогера Дмитрия Портнягина привезли на допрос в СК

Блогера Дмитрия Портнягина доставили в Следственный комитет Московской области. Об этом сообщает газета «Известия».

«Блогера Дмитрия Портнягина доставили в Следком Московской области», — пишет издание.

Портнягина задержали 12 апреля в Ростове-на-Дону, незадолго до этого он находился в зоне СВО с гуманитарной миссией. Его и его жену Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену Портнягина уже допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн рублей задолженности, однако следствие продолжается.

Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни. В марте 2024 года Портнягин зарегистрировал благотворительный фонд «Большое дело» для помощи военнослужащим и семьям участников СВО, в рамках своего фонда он несколько раз ездил в зону проведения спецоперации.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее блогеру из Новосибирска вынесли приговор за стрельбу из автомобиля.

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