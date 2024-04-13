Подозреваемым в обливании женщин кислотой в Подмосковье оказался безработный инженер

Подозреваемый в нападении на женщин с кислотой в Подмосковье преподавал радиотехнику в колледже и работал инженером в лаборатории, в данный момент он безработный. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, задержанный 31-летний житель поселка городского типа Монино Андрей С. увлекается химией и подписан на тематические паблики. В соцсетях он опубликовал «Притчу об отравленной воде».

Правоохранители изъяли у него пластиковую колбу с подозрительной жидкостью, пишет Shot.

Подозреваемый живет один, семьи у него нет. Соседи отзываются о нем как о скромном и тихом человеке. Мотивы нападавшего на женщин пока неизвестны.

О его задержании в подмосковных Люберцах сообщалось накануне вечером. Мужчина заявил, что невиновен. По информации канала 112, он работает в Монино техническим специалистом на одном из местных предприятий.

По данным СК, в результате нападения пострадали 16-летняя девушка и молодая женщина.

Ранее в отношении подозреваемого, который облил кислотой двух девушек, возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».