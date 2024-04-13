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Глава МЧС облетел подтопленные территории Алтайского края

Глава МЧС Куренков оценил паводковую обстановку в Алтайском крае

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко совершили облет районов, оказавшихся подтопленными в результате весеннего паводка. Об этом сообщило МЧС РФ.

Они оценили последствия стихийного бедствия в регионе для выработки необходимых мер. Министр отметил важность продолжения активной восстановительной работы.

В МЧС рассказали, что на данный момент в регионе освободились от воды 735 жилых домов и почти 2 тыс. приусадебных участков. Подтопленными остаются 28 жилых домов и 74 приусадебных участка.

Прохождение весеннего паводка в Алтайском кране не завершено, подчеркнули в министерстве и добавили, что для принятия своевременных мер по защите населенных пунктов и объектов экономики от половодья осуществляется мониторинг и контроль гидрологической обстановки.

До этого Томенко заявлял, что паводок в регионе стал следствием нетипичной зимы, для которой были характерны резкие перепады температур.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фото-репортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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