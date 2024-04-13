На выставке «Россия» дали старт пятому сезону конкурса «Большая перемена»

На Международной выставке-форуме «Россия» запустили юбилейный пятый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена». О его старте в Доме молодежи объявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает пресс-служба конкурса.

Отмечается, что в торжественной церемонии запуска приняли участие финалисты прошлых сезонов конкурса, а также педагоги-наставники и родители участников.

Как рассказал Кириенко, в пятом сезоне впервые в конкурсе смогут принять участие младшеклассники. Также в конкурсе появится командное соревнование.

«Лучшие школы, ученики которых стали полуфиналистами конкурса, смогут сформировать команды и разработать проекты по развитию школьных пространств. В Красноярске для них пройдет отдельный финал, по итогам которого определятся команды-победители», — уточнил он.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в своем видеообращении участникам мероприятия подчеркнул, что конкурс стал хорошей традицией для всей России. По его словам, участники «Большой перемены» получают возможность попробовать свои силы и лучше узнать себя.

«Мы поддерживаем участников и наставников конкурса с момента его основания. Наша команда разрабатывает задания, сопровождает участников. Для нас очень важно, чтобы каждый из вас смог придумывать, как усовершенствовать и воплотить в жизнь свою собственную идею и мечту», — сказал Греф.

В этом сезоне все конкурсные этапы будут объединены единой темой, посвященной Году семьи. При этом задания очных этапов будут связанны с сохранением традиционных семейных ценностей и укреплением связи поколений.

Отмечается, что конкурс пройдет в 12 номинациях. Регистрация для участия в «Большой перемене» будет доступна до 20 мая 2024 года.

Как уточнили организаторы, ученики 8-10 классов и студенты колледжей, ставшие победителями и призерами конкурса получат до 1 млн рублей на образование, саморазвитие или запуск стартапа, а также дополнительные баллы при поступлении в вузы. В свою очередь, победители среди учеников 5-7 классов отправятся в образовательное путешествие через всю Россию. Педагоги-наставники финалистов и победителей конкурса получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательные программы в ведущих центрах России.

Напомним, конкурс «Большая перемена» – это флагманский проект «Движения первых». Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России.